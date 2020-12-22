22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь занимает 53-е место в глобальном индексе человеческого развития. Такие данные приводятся в юбилейном, 30-м Докладе Программы развития ООН о человеческом развитии в 2020 году, сообщили БЕЛТА в ПРООН в Беларуси.

Национальный офис Программы развития ООН подвел результаты стартовавшего на прошлой неделе Отчета ПРООН о человеческом развитии - 2020 относительно положения в нем Беларуси. "Индекс человеческого развития для Беларуси в 2019 году составил 0,823. Страна занимает 53-е место среди 189 государств мира и по сравнению с 2018 годом (50) опустилась на три позиции, но остается в группе с очень высоким уровнем человеческого развития, куда сегодня входят 66 государств", - сказали в организации.

Доклад включает статистику по странам по трем ключевым показателям человеческого развития: продолжительность жизни, ожидаемая и реальная продолжительность обучения и показатель валового национального дохода по паритету покупательной способности на душу населения.

При средней продолжительности жизни в 74,8 лет белорусы учатся более 12 лет, а валовой доход на душу населения с поправкой на паритет покупательной способности составляет $18,546 тыс.

Беларусь продолжает удерживать высокие позиции в области образования. Несмотря на то, что количество ожидаемых лет обучения снизилось с 15,6 в 2018 году до 15,4 в 2019-м, она находится на уровне стран с очень высоким индексом человеческого развития, такими как Лихтенштейн - 14,9, Япония - 15,2, Франция - 15,6.

Прогресс в области продолжительности жизни равен прогрессу таких стран, как Россия и Казахстан. В последнее время Беларусь добавляет 0,2-0,3 года в ожидаемой продолжительности жизни в год.

"Перемещение страны с 50-го на 53-е место может быть связано с низким и медленно растущим валовым доходом на душу населения с поправкой на паритет покупательной способности. И хотя в Беларуси валовой доход на душу населения выше, чем в некоторых странах Европы и Центральной Азии ($17,939 тыс.), он значительно ниже, чем у стран с очень высоким индексом человеческого развития ($44,566 тыс.). Здесь заметно отставание от большинства соседей по региону: России ($26,157 тыс.), Литвы ($35,799 тыс.), Польши ($31,623 тыс.)", - подчеркнули в ПРООН.

При индексе гендерного неравенства за 2019 год, равном 0,118, Беларусь находится на 31-й позиции среди 162 государств. Для сравнения, у Азербайджана и Сербии 73-е и 35-е места соответственно. В Беларуси женщины занимают 34,9% мест в парламенте, 87,2% взрослых белорусок имеют как минимум среднее образование.

"Индекс гендерного развития Беларуси указывает на определенные вызовы. Здесь сохраняется разрыв в валовом доходе на душу населения между мужчинами ($22,721 тыс.) и женщинами ($14,911 тыс.). Отмечается значительная разница между продолжительностью жизни женщин (79,6 лет) и мужчин (69,7 лет). Сокращение существующих гендерных разрывов может помочь Беларуси в будущем улучшить индекс человеческого развития и продвинуться выше в свой группе", - отмечено в докладе.

Впервые в этом году ПРООН ввела новый экспериментальный показатель человеческого развития, в который, помимо перечисленных выше трех социально-экономических индексов развития, включены еще два экологических элемента. Объем выбросов углекислого газа и материальный след (объем природных ресурсов, используемых для производства товаров и услуг) на душу населения отражают степень антропогенной нагрузки на окружающую среду.

Согласно новым позициям, на каждого белоруса приходится 0,4 т совокупных природных ресурсов государства и 6,9 т выбросов CO2 на душу населения. Если пересчитать индекс человеческого развития для страны с учетом того негативного воздействия, которое это развитие оказывает на окружающую среду, то он снизится на 5,1%.

"Данные по другим странам показывают, что, несмотря на усилия и достигнутый в некоторых государствах прогресс, на сегодняшний день ни одна страна мира не достигла условий, при которых уровень человеческого развития был бы высоким, а негативное воздействие на планету - низким. Выход из ситуации заключается в расширении возможностей выбора, поддержке людей через инновации, создании справедливых и равных условий для развития, во внедрении более эффективных моделей взаимодействия с планетой и природой", - сделано заключение в докладе.

Важно понимать, что данный документ опирается на данные 2019 года и не учитывает кризис 2020-го, вызванный пандемией COVID-19. О возможности снижения глобального индекса человеческого развития говорилось в промежуточном Докладе ПРООН "COVID-19 и человеческое развитие: оценивая кризис, планируя восстановление", вышедшем в мае этого года. В нем указывается, что последствия пандемии отразятся на динамике человеческого развития большинства стран - как бедных, так и богатых. Ожидается, что в текущем году сокращение глобального дохода на душу населения составит 4%.

Наиболее сильно от пандемии пострадали образование, гендерное равенство и малый бизнес. По оценкам ПРООН, в странах с низким уровнем человеческого развития в условиях закрытых школ и отсутствия универсального доступа к удаленному обучению 86% младших школьников сегодня фактически не посещают занятия. Для стран с высоким уровнем человеческого развития эта цифра составляет 20%. Влияние COVID-19 на женщин и девочек проявляется в серьезных социальных и экономических последствиях: снижении доходов и сокращении накоплений, нестабильности трудоустройства, ухудшении репродуктивного здоровья, увеличении неоплачиваемого домашнего труда и росте гендерного насилия.

Комплексное негативное воздействие этих последствий может стать причиной крупнейшего за всю историю снижения индекса человеческого развития во всем мире.-0-