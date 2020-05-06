Беларусь занимает второе место в СНГ по количеству проведенных тестов на COVID-19 - Глинская

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь находится на втором месте среди стран СНГ по количеству проведенных тестов, заявила в эфире "Беларусь 1" заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская, сообщает БЕЛТА.

"Мы находимся на втором месте среди стран СНГ, после Российской Федерации, по количеству проведенных тестов. Если брать в целом по миру, то мы занимаем 37-е место. Это, с одной стороны, очень хорошо, но цифра без анализа нам будет мало что говорить. У нас речь идет о целенаправленном обследовании тех контингентов, у которых риск диагностики заболевания выше. Это контакты первого уровня, лица с пневмониями, другие группы. То есть у нас четкая, последовательная тактика лабораторной диагностики. Хочу сказать, что целенаправленная тактика позволяет при оптимальном количестве проведенных исследований выявить максимальное количество случаев а, самое главное, провести в отношении них мероприятия, которые не позволяют дальнейшему распространению заболевания", - сказала Ирина Глинская.

Замглавного врача также остановилась на вопросе применения экспресс-тестов на антитела. Ирина Глинская отметила, что первая партия получена и уже опробирована. "Мы опробировали использование экспресс-тестов как на лабораторном звене, так и в стационаре. Уже на этой неделе ожидаем следующее поступление тестов. С одной стороны, мы внедрим их в нашу тактику лабораторной диагностики наряду с ПЦР. И, безусловно, есть целесообразность рассмотреть возможность использования этих тестов, но, вероятно, все-таки позже для определения напряженности иммунитета. Для того чтобы понять, какое количество населения столкнулось с вирусом и какова длительность иммунитета, который сформировался после этого столкновения", - добавила она. -0-