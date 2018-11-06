Беларусь заняла 38-е место в крупнейшем рейтинге уровня владения английским языком

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заняла 38-е место в крупнейшем в мире по количеству стран и регионов рейтинге уровня владения английским языком, сообщается на сайте ef.com.

Как отмечается в отчете восьмого по счету Индекса EF EPI (уровня владения английским языком по стандартизированному тесту EF), Беларусь в него попала впервые, как и еще 12 стран, - Албания, Афганистан, Боливия, Гондурас, Грузия, Ливан, Мьянма, Никарагуа, Сенегал, Узбекистан, Хорватия и Эфиопия.

Беларусь заняла 38-е место и попала в категорию "средний уровень владения английским языком". У России 42-е место, Украины - 43-е, Италии - 34-е, Франции - 35-е. Первое место досталось Швеции, последнее - Ливии.

Индекс EF EPI - крупнейший в мире рейтинг уровня владения английским языком, включает 88 стран и регионов.

В новой редакции использованы результаты теста EF 1,3 миллионов человек, показатели уровня владения английским языком для более 400 регионов и городов.-0-