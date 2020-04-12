Беларусь ждет полный отчет миссии ВОЗ в течение недели

12 апреля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Беларусь ждет полный отчет миссии Всемирной организации здравоохранения в течение недели. Об этом сегодня в эфире телеканала СТВ сообщила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, сообщает БЕЛТА.

Замминистра отметила, что к этому времени эксперты ВОЗ озвучили "предварительное, даже можно сказать тезисное заключение". "В течение недели мы ждем полный отчет. Естественно, он будет детализирован. То, что они увидели в нашей стране, ляжет в рекомендации ВОЗ и будет использовано для других стран, которые только сталкиваются, на сегодняшний момент находятся в ситуации с ростом коронавирусной инфекции. Поэтому это дорогого стоит", - подчеркнула Елена Богдан.

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