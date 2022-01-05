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Общество
05 января 2022, 09:30

Беларусбанк и БГЭУ подписали соглашение о сотрудничестве

Фото из архива
Фото из архива

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "АСБ Беларусбанк" и Белорусский государственный экономический университет подписали генеральное соглашение о сотрудничестве. Документ подписан заместителем председателя правления банка Дмитрием Грищенковым и ректором БГЭУ Алексеем Егоровым, сообщили БЕЛТА в банке.

"С Белорусским государственным экономическим университетом наш банк тесно сотрудничает уже более 25 лет. Убежден, что подписанное генеральное соглашение - это новый уровень наших двусторонних взаимоотношений, который будет способствовать реализации ряда совместных инициатив. Со стороны банка отдельное внимание планируется уделять активному участию сотрудников в организации образовательного процесса, практики, итоговой аттестации и трудоустройства выпускников, повышению финансовой грамотности студентов вуза. Важно, чтобы молодые люди принимали рациональные и взвешенные решения в финансовых вопросах", - сказал Дмитрий Грищенков.

По словам Алексея Егорова, соглашение с Беларусбанком предусматривает не только улучшение банковского обслуживания университета и его сотрудников, но и создание филиала кафедры банковского дела, проработку и подписание договора о взаимодействии факультета финансов и банковского дела с банком по организации и обеспечению образовательного процесса, формирование потребности банка в молодых квалифицированных кадрах, его участие в определении контрольных цифр набора на специальности, востребованные в банковской сфере.

Также планируется обмен информацией и опытом организации совместных мероприятий: конференций, форумов, консультаций, семинаров, симпозиумов, круглых столов, взаимное участие в них представителей разных сторон.-0-

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