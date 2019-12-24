Беларусбанк подарил брестскому хоспису автомобиль

24 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. ОАО "АСБ Беларусбанк" сегодня в торжественной обстановке подарило Брестской городской больнице паллиативной помощи - хоспису новый автомобиль, передает корреспондент БЕЛТА.

Грузовой фургон стоимостью Br25 тыс. приобретен по одному из социальных проектов учреждения. "Перед Новым годом и Рождеством принято делать подарки, оказывать благотворительную помощь. Наше областное управление не могло остаться в стороне. В честь тысячелетия мы уже делали подарок городу, сегодня вновь дарим системе здравоохранения очень нужную вещь - автомобиль для хосписа. Пусть он приносит помощь людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации", - подчеркнул начальник филиала №100 - Брестского областного управления Беларусбанка Владимир Меша.

Он передал ключи от автомобиля главному врачу хосписа Василию Кистеню. "Получить такой подарок очень приятно, - сказал главврач. - Хоспис работает с октября 2018 года. Из здания бывшего детского сада сделали достойную больницу для оказания медицинской помощи тяжелым больным, в основном онкологического профиля. За это время у нас прошли лечение 450 пациентов из Бреста и близлежащих районов. Наши сотрудники стараются сделать все возможное, чтобы облегчить последние дни тяжелых больных".

В сентябре Беларусбанк в честь тысячелетия Бреста подарил городу реанимобиль. "Вы поддержали почин многих организаций, которые в юбилейный год делали взносы, подарки на развитие инфраструктуры, строительство определенных объектов. В череде многочисленных мероприятий (а их было более тысячи) в конце года вы ставите жирный восклицательный знак. Такие добрые дела делают жизнь в городе более комфортной и уютной, объединяют всех нас", - считает председатель Брестского городского Совета депутатов Николай Красовский.-0-