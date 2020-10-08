Беларусбанк предупреждает о мошенничестве через мессенджер

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мошенники через Viber от имени Беларусбанка пытаются незаконно получить доступ к персональным данным белорусов, сообщили БЕЛТА в отделе коммуникаций банка.

Злоумышленники просят от имени Беларусбанка, используя его логотип, предоставить данные платежной карты. Это якобы нужно для отмены операции оплаты, которую человек не совершал.

"Относитесь с осторожностью к подобным сообщениям и помните, что специалисты банка никогда не спросят у вас разного рода коды и пароли. Не вступайте со злоумышленниками в переписку", - напомнили специалисты.

Беларусбанк также просит быть внимательными в случае телефонных звонков от имени представителя банка. Если появилось подозрение, что звонит злоумышленник, нужно прекратить разговор и набрать официальный номер контакт-центра - 147.

"Зачастую жертвами мошенников становятся люди пенсионного возраста. Поговорите со своими родителями, бабушками и дедушками, для их же финансовой безопасности и вашего спокойствия донесите до них эту важную информацию", - отметили в банке.-0-