9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусбанк предупреждает о новой схеме мошенничества в интернете, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт банка.

Злоумышленник под видом покупателя связывается с жертвой - продавцом какого-либо товара в интернете. Как правило, выбирает объявления, размещенные на бесплатных сайтах. Под предлогом внесения залога просит продавца передать реквизиты карты или, например, смс-код.

Также злоумышленник может предоставить ссылку на поддельный сайт банка, похожий на официальный, со схожим адресом. После этого он получает доступ к интернет-банкингу продавца и снимает деньги со счетов.

Беларусбанк просит граждан быть внимательными, а всех, кто столкнулся с похожей ситуацией, обратиться в правоохранительные органы.-0-