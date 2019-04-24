Беларусбанк рассказал о новых выявленных случаях мошенничества

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "АСБ Беларусбанк" информирует о новых выявленных случаях мошенничества, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт банка.

Мошенники звонят клиентам, представляются работниками банка и просят данные карты, логин и пароль интернет-банкинга. В банке подчеркнули, что работники не могут звонить и просить подобную информацию. "Если вам поступил такой звонок, ни в коем случае не сообщайте злоумышленникам никаких реквизитов и лучше прекратите разговор с собеседником. Кроме того, не верьте объявлениям в социальных сетях, в которых злоумышленники обещают помочь с получением кредита банка. Просьба не переходить по незнакомым ссылкам. Для коммуникации с клиентом в популярных мессенджерах у банка существуют официальные аккаунты", - отметили в банке.

В Беларусбанке рассказали о недавних случаях. Клиенту позвонили со скрытого номера, представились программистом банка. Сказали, что клиент заказал обратный звонок через сайт банка и сослались на проблему несанкционированного входа в личный кабинет интернет-банкинга. Затем спросили, есть ли у человека карты Беларусбанка. Клиент ответил, что есть, и тогда ему предложили продиктовать все реквизиты: номер карты, срок действия, CVV-код, логин в интернет-банкинге и пароль от него. Дальше клиенту пришло сообщение с кодом для добавления карты и временным паролем. После передачи данного кода у клиента списались с карты все деньги.

Еще один случай касался "помощи" в выдаче кредита банковского учреждения. Так, человек решил воспользоваться услугами злоумышленников, которые разместили в социальной сети "ВКонтакте" объявление о помощи в выдаче кредитов при содействии оператора Беларусбанка Натальи Савченко. В качестве подтверждения того, что кредит якобы одобрен, ему направили картинку (скриншот интерфейса официального корпоративного сайта банка, отредактированного с помощью Photoshop). На изображении отображен ход и положительный результат рассмотрения заявки на кредит оператором банка Натальей Сергеевной Савченко. Также было видно, что для получения кредита осталось нажать кнопку "Отправить на выдачу". За оказанные услуги гражданину предлагалось перечислить на платежную карточку Натальи Савченко, фотографию которой злоумышленники отправили в качестве приложения, сумму вознаграждения в $350.

В банке подчеркнули, что Беларусбанк защищает финансы и сохраняет конфиденциальность личных данных клиентов.

"Если вы стали жертвой мошенника заблокируйте карту по телефону, указанному на обратной стороне, обратитесь с заявлением в милицию, замените карту в отделении Беларусбанка", - рассказали алгоритм действий в банке.-0-