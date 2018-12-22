Беларусбанк временно не будет принимать платежи по некоторым кредитам в новогодние дни

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусбанк предупреждает об отсутствии возможности погашения кредитов физических лиц с 22.00 28 декабря до 12.00 2 января, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт банка.

В эти дни из-за проведения регламентных работ во всех каналах обслуживания, в том числе в подразделениях банка, будет отсутствовать возможность погашения кредитов физических лиц, оформленных в ОПЕРУ головного офиса, ЦБУ №524, филиале №527 и в Ипотечном офисе.

В Беларусбанке рекомендуют заранее сделать платежи по кредитам.-0-