В рамках акции "Наши дети" Беларусбанк вручил подарки воспитанникам Бегомльской школы-интерната

Представители крупнейшего банка страны в рамках республиканской акции "Наши дети" поздравили воспитанников Бегомльской вспомогательной школы-интерната. По состоянию на начало года в школе-интернате проживают 82 воспитанника, из них – 29 учащихся – дети-инвалиды.

Банк поддерживает учреждение образования с 2007 года.

"Беларусбанк и Бегомльскую школу-интернат связывают давние отношения, которые стали дружескими. Каждый год в канун самого доброго и светлого праздника мы с радостью бываем у ребят в гостях и примеряем роль Дедов Морозов. За время, прошедшее с предыдущей встречи, ребята очень подросли. Здорово видеть их сегодня веселыми и нарядными, - отметил заместитель председателя правления банка Олег Козаредов. - Хорошо, что в стране есть такие масштабные акции, как "Наши дети". Благодаря им без подарков и праздника точно не останется ни один ребенок".

В текущем году крупнейший банк страны приобрел для учреждения стиральную машину, ковровые изделия, а также передал комплекты новогодних сладких подарков. Кроме того, все собранные средства по итогам благотворительного спортивно-массового мероприятия — вертикальный забег по лестнице "Bright vertical 21", который банк организовал накануне на территории Национальной библиотеки, а это 2 700 рублей, перечислены на счет Бегомльской школы-интерната.

В свою очередь воспитанники школы-интерната приготовили для гостей новогоднюю программу, хороводы и конкурсы.

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