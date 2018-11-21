"Беларусбанк" выступает за социально ориентированный подход бизнеса

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "АСБ Беларусбанк" презентовало свою политику социально ответственного бизнеса на примере расширения благотворительного проекта "Беларусбанк. Родительский дом". Презентация состоялась на первых публичных слушаниях социально ответственных компаний, которые проходят сегодня в Минске.

"Очень важно, чтобы философию ответственного ведения бизнеса разделял весь коллектив. В нашем банке это стало залогом успешной реализации многих инициатив, развития волонтерского движения, - отметила заместитель председателя правления банка Татьяна Михайловская. - Яркий пример - один из пяти реализуемых банком благотворительных проектов - "Беларусбанк. Родительский дом". Изначально он задумывался как строительство коттеджей для детских домов семейного типа. Но теперь мы не просто передаем эти дома, но продолжаем поддерживать семьи, участвовать в воспитании и социализации детей. Забота о них - задача каждого работника независимо от должности и локации".

Социальный проект "Родительский дом" существует с 2008 года. Вот уже 10 лет Беларусбанк выступает за то, чтобы у каждого ребенка была семья и большой уютный дом. За это время в каждой из областей построены либо приобретены коттеджи для детских домов семейного типа. Всего их 16, в них проживают 153 ребенка. Недавно принято решение, что 17-й будет возведен в Верхнедвинске.

Публичные слушания организует Местный социальный фонд "Добра" в партнерстве с Программой развития ООН и ОАО "АСБ Беларусбанк". "Подобные мероприятия - это хорошая платформа для обмена мнениями и обсуждения глобальных вопросов. Поэтому Беларусбанк решил поддержать данный форум, так как нам эта тема близка. С 2016 года в банке реализуется политика в области корпоративной социальной ответственности, хотя и до этого мы реализовывали немало социальных проектов, а сейчас выходим на новый уровень, - отметила Татьяна Михайловская. - Как участники сети Глобального договора мы выступаем за открытое ведение бизнеса. И уже второй год публикуем отчет, в котором рассказываем о прогрессе, которого удалось достичь".

Она привела в пример еще один важный элемент социальной ответственности банка - работу по повышению финансовой грамотности населения (не только детей и молодежи, но и старшего поколения) и обеспечению доступности финансовых услуг людям с ограниченными возможностями (это установка специальных банкоматов, обучение пользованию сервисами дистанционного обслуживания).

Кроме того, уже несколько лет банк активно участвует в реализации проекта "Электронная школа". "Вместе с заинтересованными партнерами мы разработали и успешно запустили уникальный для Беларуси продукт - Карту учащегося. Сейчас расширяем этот проект на всю страну, наполняем карту дополнительным функционалом", - добавила Татьяна Михайловская.

В сферах образования, культуры, здравоохранения и спорта присутствие Беларусбанка закреплено своим долгосрочным благотворительным проектом. Заботясь о повышении имиджа страны на международной арене, банк не остался в стороне и выступил национальным партнером детского "Евровидения" и II Европейских игр.

По мнению Татьяны Михайловской, чем больше будет транслироваться передовой опыт социально ответственных компаний Беларуси, тем больше других представителей частного бизнеса начнут разделять эту философию.

Год назад представители белорусского бизнеса подписали соглашение о взаимодействии социально ответственных компаний. И теперь они собрались, чтобы рассказать о своих достижениях в области социальной ответственности, поделиться опытом, а также услышать официальную позицию о возможностях сотрудничества с государством и международными организациями. Кроме того, на форуме в Минске участники разрабатывают новые кейсы социальных проектов с финансовой выгодой для своих компаний при поддержке ведущих международных экспертов.-0-