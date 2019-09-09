Беларусбанк запустил пополнение счетов через ЕРИП

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "АСБ Беларусбанк" предоставило возможность пополнения счетов клиентов банка посредством системы АИС "Расчет" (ЕРИП), сообщили БЕЛТА в банке.

С помощью данной услуги можно пополнить вклады, текущие счета, а также счета с использованием платежной карточки. Для пополнения счетов достаточно знать счет получателя в формате IBAN. Найти операцию можно в дереве услуг ЕРИП, по коду услуги и по QR-коду. За ее проведение плата не взимается. Воспользоваться услугой можно и в дереве ЕРИП в каналах других банков, РУП "Белпочта".

Денежные средства зачисляются на счет получателя на следующий банковский день. Таким образом, начисление процентов на сумму пополнения осуществляется с даты зачисления денежных средств. Счет получателя должен быть открыт в белорусских рублях в учреждениях банка Минска и Минской области, кроме филиалов №612 Борисова (ЦБУ №602, 610, 616, 621) и №633 Солигорска (ЦБУ №607, 609, 613, 615, 620, 623).

Возможность пополнения и других счетов через систему ЕРИП будет предоставляться банком поэтапно.-0-