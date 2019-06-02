"Беларусьфильм" помог с реквизитом для популярного сериала "Чернобыль"

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Киностудия "Беларусьфильм" может одновременно снимать 6-8 художественных картин, а также документальное и анимационное кино - до 40 работ разных форматов, сообщил генеральный директор киностудии Владимир Карачевский в интервью телеканалу "Беларусь 1" , сообщает БЕЛТА.

Также Владимир Карчевский рассказал, что "Беларусьфильм" помог с реквизитом для популярного мини-сериала "Чернобыль". "Коллеги, которые производили фильм, хорошо знают богатую костюмерную, оружейную и реквизиторскую базу "Беларусьфильма", и использовали наши возможности", - отметил он.

Сейчас в производстве киностудии находятся семь картин, еще четыре будут запущены до конца года. "Планы у нас большие", - отметил Владимир Карачевский. - Ищем хороший сценарий для фильма о современной Беларуси. Мне кажется, эта тема у нас недосказана. Нам есть, чем гордиться".

Также он рассказал о создании картины "Янка Купала". В фильме задействованы белорусские актеры и лишь один приглашенный актер родом из Латвии, но имеющий белорусские корни. Он и сыграл классика. Всего на главную роль было предложено более 30 кандидатур. "Планируем осенью начать фестивальную историю фильма", - проинформировал Владимир Карачевский.

Он отметил, что киноиндустрия в современном мире не просто съемки кино, но еще и продвижение страны, ее позиционирование. Например, съемки "Игры престолов" в Хорватии и Черногории пробудили интерес к этим странам у туристов. "Мы должны открывать нашу страну для кинопроизводителей со всего мира. Нужно создавать отдельную программу (и такой опыт есть у всех наших соседей), и первое, рассмотреть возможность введения системы рибейтов (возврат кинокомпаниям части затрат на производство фильмов - Прим. БЕЛТА). Мы начали работу над этим", - отметил Владимир Карачевский.-0-