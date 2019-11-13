13 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларуси и Азербайджану предстоит усилить туристическую составляющую в сотрудничестве. Об этом сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов сегодня на презентации азербайджанского туристического потенциала, передает корреспондент БЕЛТА.

Посол высоко оценил успехи, достигнутые Беларусью за последние годы во всех сферах, особое внимание уделив вкладу в мирные переговоры в регионе. Страны активно развивают взаимодействие в политике, экономике, культуре, белорусско-азербайджанскому диалогу во многом способствуют хорошие личные отношения между лидерами государств. Наряду с этим дипломат отметил, что туризм является той сферой, в которой пока недостаточно активно развиваются контакты. Он убежден, что Беларусь интересна для азербайджанцев, а Азербайджан - для белорусов с туристической точки зрения. А проведение мероприятий, в которых участвуют туроператоры Беларуси и Азербайджана, будет способствовать развитию туристических связей.

На мероприятии были широко презентованы исторические и природные достопримечательности Азербайджана, созданные для зарубежных гостей условия в стране. Было рассказано об использовании нафталана на лечебных курортах, об особенностях горнолыжного отдыха.

Было также представлено​ искусство Азербайджана - азербайджанские артисты продемонстрировали зажигательные кавказские танцы.

Презентация была организована и проведена азербайджанской компанией Rayda Travel Azerbaijan. Особое внимание было обращено на хорошее авиасообщение между столицами - за неделю осуществляется пять авиарейсов по маршруту Минск-Баку-Минск. В минувшем году им воспользовались около 20 тыс. пассажиров. -0-

Фото Алины Гришкевич