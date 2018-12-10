Беларусь и Эстония подписали договор о социальном обеспечении

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Эстония договорились о взаимном пенсионном обеспечении граждан двух стран. Соответствующий документ подписан в Министерстве труда и социальной защиты Беларуси, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Договор о социальном обеспечении стал очередным важным шагом в развитии международного сотрудничества двух республик в этой сфере. Он направлен на обеспечение формирования и реализации пенсионных прав граждан, которые проживают и работают (работали) на территории Беларуси и Эстонии. Документом закреплен пропорциональный принцип финансовой ответственности государств.

Так, согласно договору, уплата страховых взносов будет производиться в соответствии с законодательством государства, на территории которого граждане выполняют работу. Пенсии (по возрасту, за выслугу лет, по случаю потери кормильца) будут назначаться каждым государством в соответствии со своим законодательством за стаж, приобретенный на его территории, и выплачиваться на территорию государства проживания гражданина.

Договор вступит в силу после выполнения внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу (ратификации договора - для Беларуси).

Аналогичные международные договоры (с пропорциональным принципом при пенсионировании) заключены Беларусью с Россией, Литвой, Латвией, Азербайджаном и Чехией.-0-