Беларуси и России необходимо увеличивать количество совместных предприятий - мнение

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Увеличение числа совместных предприятий способно вывести сотрудничество Беларуси и России на новый уровень. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала выпускающий редактор смоленской областной газеты "Рабочий путь" Татьяна Марченкова сегодня во время посещения СООО "Элезер" в рамках пресс-тура.

"Беларуси и России необходимо наращивать взаимодействие. На мой взгляд, один из способов - создание новых совместных предприятий, например, по выпуску машин. Сегодня мы посетили Минский завод колесных тягачей, СООО "Элезер" и ООО "Салео" - управляющая компания холдинга" и увидели производство, где создают удивительную технику. Поражает и впечатляет стремление белорусов быть лучшими не только в своей стране и в России, но и в мире", - сказала Татьяна Марченкова.

Вторым перспективным направлением сотрудничества стран-соседок редактор назвала сельское хозяйство. "Беларусь всегда была кормилицей для России, особенно для западных регионов. У нас, в Смоленске, очень ценится ваша молочная продукция, потому что это натуральные и вкусные продукты. Особенной популярностью пользуется рогачевская сгущенка", - подчеркнула она.

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Фото Андрея Покумейко