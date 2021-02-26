Беларуси и России необходимо заняться совместным информационным противоборством с оппонентами - Авдонин

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси и России необходимо заняться совместным информационным противоборством с оппонентами. Такое мнение высказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Однозначно информационное противоборство является ключевым, потому что применение силы, вооруженных объединений против того или иного государства - это уже крайняя меря. Сейчас основная задача наших оппонентов - это контроль сознания граждан через различные каналы связи", - обратил внимание Алексей Авдонин.

По его словам, страны НАТО сейчас активно реализуют концепцию, разработанную еще в середине прошлого века против Советского Союза. Ее методы и формы меняются, но цель остается прежней - это подрыв доверия граждан к государству, дискредитация власти, перевод протестных настроений на улицу и, как результат, управление улицей.

"Мы видели это не только в Беларуси и России, но и в других странах постсоветского пространства. Поэтому для нас сигнал о том, что Россия и Беларусь будут сообща работать в вопросах информационного противоборства, является важным и ключевым, - подчеркнул аналитик. - Надо признать, что у Российской Федерации накоплен огромный опыт в этой сфере, и однозначно мы должны очень плотно работать, перенимать те технологии, которые есть у российских коллег, чтобы обеспечить единое информационное пространство, защищать его и не давать возможности инородным каналам воздействовать на сознание наших граждан".

Алексей Авдонин считает, что необходимо активнее выявлять структуры, которые воздействуют на информационное поле, и пресекать их деятельность. И делать это надо в рамках Союзного государства, отметил он.-0-