Беларуси и России нужно усиливать взаимодействие и потенциал спецслужб - Нарышкин

9 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Беларуси и России нужно усиливать взаимодействие и потенциал специальных служб, заявил сегодня в Бресте журналистам директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин, передает корреспондент БЕЛТА.

В Бресте сегодня состоялось очередное заседание совместной коллегии КГБ Беларуси и СВР России, на котором обсуждены результаты и перспективы взаимодействия спецслужб в сфере обеспечения национальных интересов двух государств. Стороны отметили важность консолидации усилий, направленных на укрепление потенциала Москвы и Минска в деле противостояния глобальным вызовам безопасности Союзного государства. В числе приоритетных тем были противодействие международному терроризму, религиозному и политическому экстремизму, распространению влияния радикальных организаций.

"Наши специальные службы, занимаясь такой очень деликатной сферой государственной деятельности, как разведка, очень доверительно и активно сотрудничают по целому ряду направлений. Прежде всего это касается борьбы с международным терроризмом. Мы активно обмениваемся оперативной, аналитической, сигнальной информацией, касающейся планов, замыслов отдельных террористических групп, выявления каналов финансирования терроризма. Часть времени мы уделили такой проблеме, как попытка западных стран, спецслужб этих стран довольно агрессивно вмешиваться во внутренние дела наших государств. Для нас это абсолютно неприемлемо. Поэтому мы, защищая суверенитет и демократические свободы наших государств и граждан, выстраиваем специальную оборону. Результаты совместной деятельности очень хорошие. При этом мы понимаем, что нам нужно усиливать взаимодействие и потенциал специальных служб", - сказал Сергей Нарышкин.

Председатель КГБ Беларуси Валерий Вакульчик и директор СВР России Сергей Нарышкин посетили мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой", где возложили цветы к Вечному огню, ознакомились с экспозицией Музея обороны. По мнению Сергея Нарышкина, в Брестской крепости должен побывать каждый человек, желающий знать правду о минувшей войне. Попытки извратить историю он назвал безнравственными. "Мы этого допустить не можем и с этим не согласны категорически. Советуем всем побывать прежде всего в Брестской крепости, где правда очевидна. Сохранение исторической правды о причинах, ходе, итогах Великой Отечественной и Второй мировой войны - это наша обязанность и часть национальной памяти. А Брест, Брестская крепость для нас, народов Беларуси и России, - символ мужества, стойкости, верности воинскому долгу. Это святое место, где наши деды и прадеды защищали нашу свободу и суверенитет", - подчеркнул Сергей Нарышкин.-0-

Фото Вадима Якубёнка