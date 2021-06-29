Беларуси и России удалось многого добиться в научно-технической сфере - Карасин

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси и России удалось многого добиться в научно-технической сфере. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин на секции VIII Форума регионов Беларуси и России "Совершенствование взаимодействия России и Беларуси по вопросам реализации союзных программ и научно-технических проектов в рамках международных договоров". Белорусская часть проходит в Президентской библиотеке, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году форум посвящен важной теме. За прошедшие с момента подписания договора о создании Союзного государства годы многого удалось добиться, укрепить научно-технические и образовательные контакты. Вопросы науки и образования имеют важное значение, потому что напрямую связаны с интеллектуальным и творческим потенциалом, которые в немалой степени определяют способность отвечать на вызовы времени, обеспечивать суверенитет и лидерство наших стран, их конкурентоспособность в современном мире", - сказал Григорий Карасин.

По его словам, в настоящее время научное и научно-техническое сотрудничество занимает важное место в системе международных отношений и осуществляется на основе двусторонних и многосторонних межгосударственных договоров и межправительственных соглашений в сфере науки и инноваций. "Главная задача такого сотрудничества - формирование единого научно-технологического пространства Беларуси и России, в рамках которого обеспечивается гармонизация национальных законодательств в научно-технической сфере, создаются равные возможности для белорусских и российских ученых работать на территории Союзного государства, выполняются совместные исследования и разработки по приоритетным для двух стран направлениям. В их числе информационные технологии и электроника, новые материалы и химические процедуры, экология и рациональное природопользование, технологии живых систем, формирующие основу для решения острейших социальных проблем, касающихся каждого человека, профилактика и лечение наиболее распространенных и опасных заболеваний, а также обеспечение радикального повышения эффективности сельскохозяйственного производства, - отметил Григорий Карасин. - Россия и Беларусь совместно работают над созданием многофункциональной космической системы Союзного государства, сформирована устойчивая кооперация предприятий космической отрасли, используется интегрированная российско-белорусская космическая система дистанционного зондирования Земли".

VIII Форум регионов Беларуси и России стартовал сегодня и пройдет по 1 июля. Его основные мероприятия организованы в режиме видеоконференции из-за пандемии COVID-19. Сегодня, в первый день, работают пять секций, которые проходят по нескольким тематическим направлениям: российско-белорусское сотрудничество в сфере науки и образования в эпоху "больших вызовов" и цифровых технологий, роль цифровизации в формировании единого научно-технологического пространства Союзного государства, взаимодействие России и Беларуси по вопросам реализации союзных программ и научно-технических проектов в рамках международных договоров, право и цифровизация в Союзном государстве: перспективы и направления, молодежь онлайн: цифровая среда будущего.-0-