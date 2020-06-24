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24 июня 2020, 19:58

Беларуси не нужны чужие технологии управления государством - Харитончик

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24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси не нужны чужие технологии в управлении государством, ее народ сам выбирает свой путь. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал ректор Белорусского национального технического университета, доктор технических наук Сергей Харитончик.

Ранее он участвовал в организации нескольких избирательных кампаний и считает, что в Беларуси эта система выстроена четко. "При этом каждый раз наблюдается желание отдельных сил делать какие-то дестабилизирующие вбросы, заявления, провокации. Мое мнение - власть правильно пресекает на корню все подобные попытки. Во время избирательной кампании каждый кандидат должен говорить избирателям о своей программе, о том, что предлагает сделать для страны, но не подталкивать людей к незаконным действиям, созданию социальной напряженности, информационному шуму", - сказал Сергей Харитончик.

При этом ректор БНТУ считает, что на процессы в стране пытаются повлиять внешние силы. "Если поведемся на подобные призывы, мы сами создадим себе такие условия, которые откатят страну на много лет назад. Ведь Беларусь всего за четверть века добилась больших успехов, а многие европейские страны создавали благополучие своих народов целую эпоху своей независимости. Зачем терять эти завоевания, завоевания всего нашего народа в угоду политическим играм, которые, очевидно, режиссируются из-за рубежа?" - задается вопросом Сергей Харитончик.

Чтобы общество меньше поддавалось внешнему влиянию, должны формироваться критическое мышление и политическая культура. "В нашем вузе со студентами проводится много мероприятий, которые знакомят их с процедурами проведения выборов в разных странах. Например, кафедра истории белорусской государственности предлагает на занятиях изучить избирательные системы разных стран. И когда один студент изучил избирательную систему Польши, другой - России, третий - США, четвертый - Германии, пятый - Беларуси, они выступают друг перед другом. И оказывается, что наша система одна из самых прогрессивных. И тогда у молодежи формируется более устойчивое представление о том, как устроен процесс выборов, как происходит выдвижение представителей народа в управлении государством. Люди начинают анализировать преимущества и недостатки, которые есть в системах разных стран", - привел пример ректор вуза.

Он уверен, что в свое время Беларусь, ее народ избрали наиболее четко отвечающий вызовам времени путь развития. Уверенность в том, что этот путь правильный, Сергей Харитончик подкрепляет тем фактом, что в стране за годы независимости не было ни одного вооруженного конфликта. Потому что, благодаря проводимой государственной политике, для этого не было создано соответствующих условий.

Каждая страна решает сама, каким путем надо развиваться, какая модель ей подходит в силу исторических, экономических особенностей, имеющихся ресурсов и т.д. "Мы сами строили себя. И это правильно. Нам не нужны ничьи технологии. Никакая страна, никакой фонд не имеют право навязывать нам или любой другой стране свою модель и путь развития. В их условиях это, может, и работает, но в наших - наверняка нет", - заключил Сергей Харитончик.-0-

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