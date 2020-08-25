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25 августа 2020, 14:36

Беларуси нужен лидер с многолетним опытом управления, дипломатии и государственности - Нифталиев

Фото из архива
Фото из архива

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стране в столь чувствительной географии, в какой находится Беларусь, нужен лидер с многолетним опытом управления, дипломатии и государственности. Такое мнение высказал главный редактор сайта аxar.az Анар Нифталиев.

"В данном случае стране, находящейся в столь чувствительной географии, в какой находится Беларусь, нужен именно лидер с многолетним опытом управления, дипломатии и государственности", - подчеркивает Анар Нифталиев. По мнению эксперта, со стороны Александр Лукашенко выглядит как харизматичный, решительный, всегда отстаивающий позиции Беларуси, сдерживающий свое слово лидер, который везде открыто высказывает свое мнение. Человек, который не боится порой идти даже против своего "старшего брата" для защиты интересов Беларуси, разрушает все дипломатические границы в интересах своего государства.

В геополитике сейчас происходят очень важные потрясения, особенно чувствительная ситуация возникла в регионе, в котором находится Беларусь, отмечает главный редактор. Наблюдая за крупными процессами от Ближнего Востока до Северной Африки, создается впечатление, что происходит раздел мира без войны. Столкновениям нет конца и края, просто, мировая война открыто не объявлена. При этом супердержавы, стремящиеся предотвратить мировую войну, ведут бесконечные политико-экономические и кровавые противоборства.

Эксперт отмечает, что сейчас не самое время импортировать демократию с Запада и что вряд ли некоторые сверхдержавы действительно горят желанием обеспечить белорусам демократическую, свободную, благополучную жизнь. Анар Нифталиев убежден, что расходование средств на создание этого хаоса, огромных денежных сумм и политической энергии осуществляется для того, чтобы в будущем получить от Беларуси что-то большее взамен.

По мнению главного редактора аxar.az, заменить такого лидера, как Лукашенко, на кого-то, кто не имеет способностей к управлению и построению особых дипломатических отношений, будет большой ошибкой. Анар Нифталиев отмечает, что глава Беларуси - лидер, который помогает стране пройти через очень тяжелые испытания, не позволяет ее разделить, не приемлет экономическую и политическую зависимости от сторонних сил.

Эксперт подчеркивает, что Александр Лукашенко на данном этапе нужен всему региону. По его мнению, Лукашенко никогда не позволит Беларуси погрузиться в хаос, превратиться в полигон для глобальных сил. "Он уже успел вписать свое имя в международную политику. Но историческая миссия Лукашенко по службе Беларуси и защите страны, ее спасению не закончилась", - выражает уверенность эксперт.-0-

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