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9 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларуси передана книга Симеона Полоцкого "Жезл правления" 1667 года издания. Торжественная церемония состоялась сегодня в Москве во время встречи посла Беларуси в России Владимира Семашко с архимандритом Олегом (Черепаниным), возглавляющим благочиние Русской православной церкви в Таиланде, передает корреспондент БЕЛТА. "Жезл правления" впервые был издан в 1667 году по постановлению Большого Московского церковного собора. Этот труд является аргументированным и литературно обработанным ответом на замечания и претензии старообрядцев, выступавших против церковных реформ 1650-х годов, вызвавших раскол в Русской православной церкви. Как рассказал журналистам архимандрит Олег, книга Симеона Полоцкого находилась в частной библиотеке одной из прихожанок храма в Ростове Великом, где в свое время служил священник. После смерти прихожанка завещала свое книжное собрание архимандриту. Большую часть библиотеки он передал одному из музеев Ярославской области. Однако редкая книга Симеона Полоцкого, посчитал архимандрит, должна принадлежать Беларуси. Владимир Семашко сообщил, что, скорее всего, раритет будет передан на хранение в Полоцк. "Главное, чтобы книга была достоянием Беларуси, а не находилась в частной коллекции", - отметил архимандрит Олег. В 2013 году Национальная библиотека Беларуси подготовила и выпустила двухтомное факсимильное издание этой книги Симеона Полоцкого. Первый том включает качественное воспроизведение оригинального издания, максимально точно воссоздающее его внешний вид и структуру. Во втором томе содержатся научный очерк о значении "Жезла правления" и публикация его текста, в том числе в переводе на современные белорусский и русский языки.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!