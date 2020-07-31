Беларуси важно и далее уверенно идти по собственному пути развития - депутат

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси важно и далее уверенно идти по собственному пути развития, сохраняя спокойное и взвешенное отношение к реформам. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал член Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Андрей Злотников.

Депутат убежден, что "Беларусь и сегодня должна уверенно идти по своему пути развития, сохраняя спокойное и взвешенное отношение к реформам". Парламентарий призвал помнить опыт первых постсоветских лет, когда широко навязывалась точка зрения, что резкая либерализация экономики - единственный правильный вариант. "Как учит исторический опыт, резкие смены социальной политики, революции никогда не давали своего эффекта. Так же и сегодня неприемлемы радикализация и нагнетание обстановки, акцент на эмоции, а не на здравый смысл, чем грешат социальные сети, интернет. Думаю, что не следует манипулировать общественным сознанием и навязывать обществу чужеродные "рецепты" развития", - отметил Александр Злотников.

Он подчеркнул, что Беларуси есть чем гордиться. "И прежде всего тем, что в свое время в сложных геополитических условиях нам удалось отстоять свои независимость и суверенитет. В стране сохраняется социальная направленность политики, мир и стабильность, согласие в обществе, несмотря на внешние попытки раскачать ситуацию", - сказал парламентарий. Андрей Злотников обратил внимание и на достижения во многих гуманитарных сферах, которые признаны на международном уровне. К примеру, белорусские вузы, в том числе региональные, занимают высокие позиции в рейтинге университетов Webometrics.-0-