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04 декабря 2019, 11:43

"БелАсептика-Дез": равные возможности – для всех!

Мы привыкли к такому лозунгу, но есть предприятия, для которых это выражение – не пустой звук. Можно даже сказать, что это негласный девиз компании "БелАсептика-Дез", для которой 3 декабря – особенная цифра в календаре. Важная и праздничная. На базе заславского городского Дома культуры прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню инвалидов Республики Беларусь.

СООО "БелАсептика-Дез" – крупнейший в республике производитель широкого спектра профессиональных дезинфицирующих, моющих и чистящих средств для всех отраслей пищевой промышленности, торговли и общественного питания, сельского хозяйства, здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства и так далее. Но немногие знают, что практически за все время своего существования, с 2006 года предприятие создавало рабочие места для людей с ограниченными физическими возможностями. По словам руководства, деятельность компании – один из успешных примеров формы государственно-частного партнерства с выраженной социальной направленностью. Так на практике работает многолетняя стратегия предприятия "С заботой о людях". Что значит работа в компании для самих инвалидов? Прежде всего, конечно, это трудоустройство и получение дополнительного стабильного дохода. Но не хлебом единым жив человек! Если предложить работнику с ограниченными физическими возможностями продолжить фразу "Труд в СООО "БелАсептика-Дез" для вас это…", то можно получить ответ: "Шанс быть причастным к созданию важного продукта". У сотрудников предприятия есть чувство востребованности, ощущение полезности и значимости выполняемой работы, они трудятся в коллективе со своими традициями, где существуют разнообразные формы досуга, профессиональной адаптации, обучения и социальной реабилитации.

Здесь – среда живого и конструктивного общения, своего рода социокультурное пространство, где собрались люди с одинаковой жизненной проблемой.

По сути СООО "БелАсептика-Дез" не только работодатель, а целая структура, которая представляет и защищает интересы людей с ограниченными физическими возможностями. Это – доступ к социальному пакету, который существует на любом таком предприятии – медицинское обслуживание, премирование, материальная помощь, подарки. Ну и, безусловно, праздничные мероприятия. К слову, как и все работники, люди с ограниченными возможностями могут бесплатно посещать уникальный ландшафтный и туристический объект компании – знаменитый на всю страну "Аптекарский сад". Работа в СООО "БелАсептика-Дез" для людей с инвалидностью – самореализация, личностный и профессиональный рост, обучение новым трудовым операциям и таким образом средство повышения своей конкурентоспособности на рынке труда. Заблуждением является мнение, что инвалидам под силу только простейшие трудовые операции. На предприятии они занимали должности и бухгалтера, и кадровика, и переводчика профессиональной литературы. Среди работников СООО "БелАсептика-Дез" были известные в стране люди, о которых можно писать целые статьи. Так, продолжительное время в должности заместителя директора предприятия работал Валерий Петрович Филонов, некогда главный государственный санитарный врач Республики Беларусь.

В целом только за последние пять лет на "БелАсептика-Дез" были трудоустроены почти 80 человек с инвалидностью. Сегодня в компании более половины ее численности (47 человек) – инвалиды. Некоторые, отработав какой-то период, по результатам обследования признаются здоровыми и продолжают свою профессиональную деятельность уже в другом статусе. И на самом деле все это повод для гордости, потому что за цифрами стоят человеческие судьбы!

Хочется подчеркнуть, что для остальных, здоровых работников возможность трудиться в одном коллективе с инвалидами – своего рода школа. Школа толерантности, наставничества, открытости, взаимопомощи, доброты и человечности. Именно поэтому День инвалидов – общий важный день для всего, без исключения, коллектива СООО "БелАсептика-Дез" вне зависимости от их социального статуса.

Фото предоставлено "БелАсептика-Дез"

Фотограф: Павел Орловский

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