"Белавиа" 15 июля выполнит чартерный рейс Ташкент - Минск

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" 15 июля выполнит чартерный рейс по маршруту Ташкент - Минск. Такая информация размещена в аккаунте авиаперевозчика в Facebook, сообщает БЕЛТА.

"С целью возврата граждан в связи с ситуацией с коронавирусом "Белавиа" выполнит рейс по маршруту Ташкент - Минск 15 июля. Вылет из Ташкента в 03.50, прибытие в Минск в 07.15 (по местному времени)", - говорится в сообщении.

Билеты доступны на сайте belavia.by, в офисах по продаже билетов авиакомпании и у агентов.

По вопросам самоизоляции и карантина "Белавиа" рекомендует обращаться к компетентным службам страны прилета.-0-