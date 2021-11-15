"Белавиа": граждане Ирака, Сирии, Йемена и Афганистана не будут приниматься на рейсы из Дубая в Беларусь

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Граждане Ирака, Сирии, Йемена и Афганистана не будут приниматься на рейсы из Дубая в Беларусь, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт авиакомпании "Белавиа".

"В соответствии с решением компетентных органов ОАЭ с 14 ноября граждане Афганистана, Ирака, Йемена, Сирии не будут приниматься к перевозке на рейсах, следующих из Дубая в Беларусь. В связи с этим авиакомпания "Белавиа" усиливает контроль за проверкой документов при регистрации пассажиров на рейсы из Дубая. Пассажиры, попадающие под действие этого запрета, смогут вернуть полную стоимость авиабилетов по месту их приобретения", - говорится в сообщении.

Авиакомпания "Белавиа" начала выполнять регулярные рейсы из Минска в Дубай в феврале 2021 года. В летний период (период "низкого сезона" в Дубае) авиакомпания выполняла рейсы с частотой три рейса в неделю. В связи с увеличением спроса со стороны туристических операторов Беларуси, реализующих авиабилеты в составе туристических пакетов белорусским гражданам, частота выполнения рейсов с октября увеличилась до 5 рейсов в неделю. Таким образом, на рейсах в Дубай большинство мест продано в виде блоков мест белорусским туристическим операторам и количество билетов с началом путешествия из Дубая было минимальным. Также на этом рейсе путешествуют участники Expo-2020 в Дубае.

Авиакомпания "Белавиа" подчеркивает, что на протяжении многих лет не выполняла регулярные или чартерные рейсы в Афганистан, Ирак, Йемен, Сирию и никогда не способствовала перевозке нелегальных мигрантов в Беларусь. В связи с повышенным вниманием к этой теме со стороны некоторых СМИ авиакомпания усилила контроль на всех своих рейсах за безукоризненным исполнением всех визовых требований Беларуси и иностранных государств, миграционным законодательством.-0-