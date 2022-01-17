17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белавиа" из-за непогоды направила несколько самолетов на запасной аэродром в Санкт-Петербурге, сообщили БЕЛТА в пресс-службе авиакомпании.

"Из-за ситуации, сложившейся сегодня в Национальном аэропорту Минск в связи с выкатом самолета авиакомпании "Узбекские авиалинии" за пределы взлетно-посадочной полосы, а также в связи со сложными погодными условиями, не позволяющими произвести посадку в аэропортах Беларуси, на запасной аэродром в Санкт-Петербурге перенаправлены рейсы Санкт-Петербург - Минск, Домодедово - Минск, Шереметьево - Минск", - рассказали в пресс-службе.

Как сообщалось, сегодня примерно в 11.45 во время сильного снегопада и метели самолет Airbus А-320 авиакомпании "Узбекские авиалинии", выполнявший рейс Ташкент - Минск, успешно приземлился в Национальном аэропорту. Однако в момент руления он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту воздушного судна находились 115 пассажиров. По предварительным данным, пострадавших нет.-0-