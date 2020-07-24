24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" изменила условия переоформления билетов с учетом отмены рейсов из-за пандемии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт авиаперевозчика.

С сегодняшнего дня, 24 июля, по 30 марта 2021 года можно изменить дату вылета или маршрут без дополнительных сборов с периодом путешествия до 31 декабря 2021 года.

При этом пассажиры могут однократно изменить дату полета без дополнительных сборов в случаях отмены рейса и/или однократно изменить маршрут без доплат в рамках одной премиальной зоны программы "Белавиа Лидер".

"Изменение направления путешествия возможно только в случаях отмены рейса, если изменение маршрута соответствует правилам выбранного тарифа", - обратили внимание в "Белавиа".

В случае отказа от перевозки из-за официального запрета на въезд/выезд необходимо до вылета рейса проинформировать агента по месту покупки билета или службу поддержки авиакомпании о необходимости аннулирования мест на рейсе. В этом случае пассажир также сможет изменить дату вылета либо маршрут.

Обменять билеты можно в офисах продаж или онлайн.

Для изменения даты вылета через интернет необходимо заполнить заявку и отправить ее на e-mail support@belavia.by или на факс +375 (17) 321-24-62.-0-