29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" изменяет условия переоформления билетов в некоторые города, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт авиаперевозчика.

"В связи с приостановкой выполнения регулярных рейсов по некоторым направлениям авиакомпания "Белавиа" вносит изменения в правила переоформления авиабилетов. Теперь пассажиры могут изменить дату вылета или маршрут полета в рамках одной зоны программы "Белавиа Лидер" без дополнительных сборов до 30 июня 2021 года", - говорится в сообщении компании.

Эти правила действуют для полетов из Минска и обратно в Сочи, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Казань, Калининград, Санкт-Петербург, Москву, Ригу, Ашхабад. По маршрутам, не входящим в этот перечень, срок обращения за внесением изменений остается прежним - до 31 марта 2021 года.

По существующим правилам пассажиры могут однократно изменить дату полета без дополнительных сборов в случаях отмены рейса и/или однократно изменить маршрут без доплат в рамках одной премиальной зоны программы "Белавиа Лидер". Изменение направления путешествия возможно только в случаях отмены рейса, если изменение маршрута соответствует правилам выбранного тарифа.

Обменять билет можно в офисах продаж или онлайн. Для изменения даты и/или маршрута путешествия через интернет необходимо заполнить "Заявку на изменение билетов с оплатой через интернет", отправить заявку на e-mail support@belavia.by или на факс +375 (17) 321-24-62.-0-