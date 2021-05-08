"Белавиа" начала летать в Екатеринбург

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" начала выполнять регулярные рейсы в Екатеринбург, сообщили БЕЛТА в пресс-службе авиаперевозчика.

Это восьмое регулярное направление в Россию, по которому на данный момент осуществляет полеты белорусская авиакомпания.

Рейсы в Екатеринбург планируются раз в неделю - по пятницам с вылетом из Минска в 23.10 и прибытием в Международный аэропорт Кольцово в 04.10. Обратный рейс в столицу Беларуси - по субботам с вылетом в 05.10 и прибытием в Национальный аэропорт Минск в 06.25. Время для всех аэропортов указано местное. Перелет в одну сторону занимает около трех часов.

Минимальная стоимость билетов по тарифу Light (без багажа) составляет 143 евро в одну сторону, в обе - 233 евро. В тарифном бренде Smart: 163 евро по одному направлению и 263 евро за туда-обратно. Подробнее с расписанием и тарифами можно ознакомиться на сайте belavia.by.

"Пассажиропоток постепенно восстанавливается, несмотря на то, что ситуация в нашей отрасли все еще зыбкая. "Белавиа" сумела не просто выстоять в сложных условиях, но и продолжила предлагать пассажирам новые возможности. Сегодня мы расширяем маршрутную сеть по России. В Екатеринбург наша авиакомпания уже летала, но давно: в 1990-х и в 2010-2015 годах. Сейчас мы, можно сказать, перезапускаем данный маршрут. Многие ждали появления этого направления - кто-то по рабочим вопросам, кто-то с туристическими целями. Мы рады отправить сегодня рейс в Международный аэропорт Кольцово, который стал началом нового регулярного авиасообщения между Екатеринбургом и Минском", - отметил генеральный директор "Белавиа" Игорь Чергинец.

Авиакомпания будет летать в Екатеринбург на самолете Embraer 175. Воздушное судно данного типа рассчитано на 76 пассажиров: 12 мест в бизнес-классе и 64 места в эконом-классе.

"Авиакомпания "Белавиа" - давний партнер нашего аэропорта и один из самых надежных авиаперевозчиков в СНГ, поэтому и нас, и наших пассажиров радует ее возвращение в Кольцово. В условиях ограничений на полеты за рубеж открытие нового направления будет способствовать увеличению пассажиропотока и позволит уральцам путешествовать в Беларусь. Мы, в свою очередь, также ждем гостей, которые прилетят в столицу Урала - уверен, что путешественники отметят не только красоту Екатеринбурга, но и удобство нашего аэропорта", - подчеркнул исполнительный директор ПАО "Аэропорт Кольцово" Алексей Пискунов.

Международный аэропорт Кольцово находится в 16 км от центра Екатеринбурга в юго-восточной стороне. Он обслуживает не только жителей города, но и Свердловской области. Екатеринбург - один из крупнейших индустриальных и транспортно-логистических городов России.

Авиакомпания "БЕЛАВИА" - крупнейший авиаперевозчик Беларуси. Создана 5 марта 1996 года. С 1997 года является действительным членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), с 2010 - членом Ассоциации европейских региональных авиакомпаний (ERAA). Флот авиакомпании в настоящее время насчитывает 29 воздушных судов (один Boeing 737-8, девять Boeing 737-800, два Boeing 737-500, три Boeing 737-300, пять Embraer 175, семь Embraer 195 и два Embraer 195-E2).

Международный аэропорт Кольцово - один из крупнейших региональных воздушных портов России по объемам пассажирских перевозок, управляется УК "Аэропорты Регионов". С 1998 года является членом Международного совета аэропортов ACI (Airports Council International). По итогам 2019 года пассажиропоток аэропорта достиг максимального показателя - 6,4 млн пассажиров. В 2020 году в условиях пандемии услугами аэропорта воспользовались 3,6 млн пассажиров. По итогам 2012 года Кольцово признан лучшим аэропортом региона СНГ и удостоен премии Routes CIS Airport Marketing Awards. В 2015 году в результате исследования Skytrax получил высокий рейтинг 4 звезды. В 2019 году Кольцово стал лучшим региональным аэропортом России и СНГ, а также вошел в десятку лучших аэропортов мира с пассажиропотоком от 5 до 10 млн пассажиров в год по версии премии World Airport Awards, вручаемой агентством Skytrax (Великобритания).-0-