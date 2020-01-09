"Белавиа" начала продажу билетов на прямой рейс в испанский Реус

Фото из официального аккаунта авиакомпании "Белавиа" в Facebook

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белавиа" открыла продажу билетов на новый прямой рейс в аэропорт Реус (Испания). Такая информация размещена в официальном аккаунте авиакомпании в Facebook, сообщает БЕЛТА.

Рейсы планируется выполнять с 4 июня дважды в неделю: по четвергам и воскресеньям с вылетом в 8.45. Обратный вылет в Минск планируется в 12.25 с прибытием в белорусскую столицу в 17.10.

Стоимость билетов, которые уже доступны на сайте авиакомпании, в одну сторону составит от 105 евро (тариф Light), туда-обратно - от 218 евро (тариф Light).

Время в пути составит 3 часа 45 минут.

Авиакомпания "Белавиа" - крупнейший авиаперевозчик Беларуси. Базируется в Национальном аэропорту Минск и осуществляет регулярные рейсы в 55 аэропортов 29 стран Европы и Азии.-0-