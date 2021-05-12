"Белавиа" начала выполнять рейсы в Самару

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" с сегодняшнего дня начала выполнять рейсы по маршруту Минск - Самара - Минск, сообщили БЕЛТА в пресс-службе авиаперевозчика.

"На данный момент город стал девятым регулярным направлением в Россию. Полеты будут выполняться по средам с вылетом из Минска в 00.15 и прибытием в Международный аэропорт Курумоч в 3.25. Обратные рейсы в столицу Беларуси будут осуществляться в тот же день в 4.25 с прилетом в Национальный аэропорт Минск в 5.55. Время для всех аэропортов указано местное", - отметили в компании.

Минимальная стоимость билетов по тарифу Light составляет 84 евро в одну сторону и 163 евро туда-обратно.

Полеты планируются на воздушном судне Embraer 175 пассажировместимостью 76 мест: 12 бизнес-класса и 64 эконом-класса. Время в пути составит чуть более двух часов.

"Можно сказать, что после тяжелого для всех 2020 года авиация потихоньку выходит из спячки. В прошлом году у наших пассажиров появилась возможность летать в Вену и Ташкент, в феврале 2021 года - в Дубай. У нас большие планы по развитию маршрутной сети на 2021 год. Самара стала вторым направлением после Екатеринбурга, которое мы открыли этой весной. Это город с увлекательной историей, связанной с авиацией: там изготавливали пассажирские самолеты Ту-154, которые долгое время эксплуатировала "Белавиа". Мы рассчитываем, что открытие рейсов в Самару будет способствовать привлечению в Минск транзитных пассажиров", - прокомментировал генеральный директор белорусской авиакомпании Игорь Чергинец.

"Авиасообщение между Минском и Самарой крайне важно для нас с учетом экономических и культурных связей как на федеральном, так и на региональном уровне. Самарская область - прекрасное место для туризма, особенно летом. Уверен, что путешествия по Волге не оставят равнодушными даже самых опытных путешественников и данное направление в нашей маршрутной сети придаст дополнительный импульс развитию туризма в регионе", - отметил исполнительный директор Международного аэропорта Курумоч Михаил Берман.-0-