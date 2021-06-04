4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белавиа" начинает летать в Шереметьево и увеличивает частоту рейсов в Стамбул, Тбилиси и Батуми, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт авиакомпании.

"Белавиа" получила разрешение на выполнение рейсов в Москву в Международный аэропорт Шереметьево. С 10 июня авиакомпания будет летать в Шереметьево 5 раз в неделю - по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям", - рассказали в авиакомпании.

Также "Белавиа" увеличивает количество выполняемых рейсов по трем другим направлениям. С 12 июня авиакомпания начнет летать в Стамбул 14 раз в неделю вместо 10. Рейсы планируются ежедневно два раза в день. С 15 июня в два раза увеличится количество рейсов в Батуми - с 7 до 14 в неделю. "Белавиа" будет летать в главный морской город Грузии 2 раза в день.

С 15 июня планируется увеличение частоты рейсов в столицу Грузии - Тбилиси. Вместо 7 раз в неделю - 11. Будет больше рейсов по вторникам, средам, субботам и воскресеньям.

Подробнее ознакомиться с расписанием и тарифами можно на официальном сайте авиакомпании. Информацию по ограничениям на въезд рекомендуется уточнять у компетентных органов страны прилета.-0-

"Белавиа" с 16 июня возобновляет рейсы в Алматы