"Белавиа" начинает выполнять полеты в Вену

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" открывает сегодня регулярный рейс Минск - Вена - Минск, сообщили БЕЛТА в авиакомпании.

"Открытие данного рейса поспособствует налаживанию и укреплению торгово-экономических и культурных взаимоотношений между белорусскими и австрийскими партнерами, а также ввиду сложившейся ситуации в мире облегчит возвращение домой граждан обеих стран. Рейс в Вену - это первый шаг на пути к возвращению привычного уклада жизни", - отметил генеральный директор ОАО "Авиакомпания "Белавиа" Анатолий Гусаров.

Авиакомпания планирует полеты ежедневно в международный аэропорт "Швехат" с вылетом из Минска в 8.50 (по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям) и в 14.25 (по вторникам, четвергам и субботам). Обратный вылет в Национальный аэропорт "Минск" планируется в 10.45 (по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям) и в 16.15 (по вторникам, четвергам и субботам). Полеты намерены осуществлять на комфортабельном авиалайнере Embraer 175 на 76 мест. Время в пути составит около двух часов. Стоимость авиабилетов при покупке на сайте belavia.by в одну сторону будет от 69 евро, включая таксы и сборы, и от 146 евро - туда и обратно.

"Нынешний кризис, вызванный COVID-19, оказывает очень сильное влияние на авиационную и туристическую отрасль по всему миру. Однако прошлые кризисы, связанные со вспышками атипичной пневмонии (SARS), эпидемией Эболы и террористическими актами 11 сентября 2001 года, авиационный бизнес пережил и стал еще сильнее. Конечно, это может занять некоторое время, но я настроен оптимистично и считаю, что авиационный бизнес восстановится, а новые рейсы "Белавиа" в Вену станут первым шагом в будущее", - объясняет генеральный директор и управляющий Венского аэропорта Джулиан Джагер.

В "Белавиа" обратили внимание на то, что пассажиры, которые приобрели билеты по данному направлению на рейсы "Белавиа" с вылетом в период с 29 марта по 24 апреля, смогут вернуть деньги без удержаний по месту приобретения билета или однократно перенести дату полета по 31 декабря.-0-