Белавиа начнет летать в арабский эмират Рас-эль-Хайма

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" 7 октября начнет выполнять регулярные рейсы из Минска в Рас-эль-Хайма (Объединенные Арабские Эмираты), сообщили БЕЛТА в отделе рекламы и коммуникаций компании.

Рейсы будут выполняться один раз в неделю по четвергам. Вылет из Минска запланирован на 4.55, прибытие в Международный аэропорт Рас-эль-Хайма (RKT) - в 11.25. Обратные рейсы из эмирата будут осуществляться в 12.25 с прилетом в столицу Беларуси в 17.10. Время для всех аэропортов указано местное.

Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании, в офисах продаж авиабилетов и у агентов. Стоимость начинается от 196 евро в одну сторону и от 338 евро за полет туда-обратно (тариф LIGHT). Подробнее с расписанием и тарифами можно ознакомиться на сайте belavia.by.

Рейсы будут выполняться на воздушном судне Embraer 195-Е2, рассчитанном на перевозку 125 пассажиров: 9 мест в бизнес-классе и 116 в эконом. При увеличении спроса на билеты возможна замена самолета на более вместительный Boeing 737-800. Время полета - пять с половиной часов.

"В феврале мы начали выполнять регулярные рейсы в Дубай и достаточно быстро поняли, что это направление очень популярно среди белорусов. Авиакомпания постоянно развивает свою маршрутную сеть и изучает спрос на авиаперевозки из Беларуси. Учитывая высокий спрос на перелеты в ОАЭ, мы решили предложить нашим пассажирам новое арабское направление - Рас-эль-Хайма. Эмират отличается более комфортным климатом, здесь много достопримечательностей, которые готовы удивить своей историей, и мест, где можно активно провести время. К тому же близость эмирата Рас-эль-Хайма к Дубаю позволит путешественникам составлять комбинированные маршруты с использованием рейсов "Белавиа", - прокомментировал генеральный директор авиакомпании "Белавиа" Игорь Чергинец.

Рас-эль-Хайма - самый северный эмират в ОАЭ, расположенный недалеко от Хаджарских гор. Наиболее популярными туристическими объектами являются Национальный музей в форте, торговый центр Manar Mall, парк Saqr, аквапарк Iceland Waterpark, гольф-клуб и авиационный клуб Jazirah.

Международный аэропорт Рас-эль-Хайма расположен в 18 км от города и курортной зоны. Дорога в аэропорт Рас-эль-Хайма занимает около 20 минут в зависимости от выбранного транспорта. Расстояние до Дубая составляет около 100 км, до Шарджи - около 80 км.-0-