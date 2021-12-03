"Белавиа": новые ограничения ЕС не отразятся на возможности выполнения полетов

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые ограничения ЕС не отразятся на возможности выполнения полетов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт авиакомпании "Белавиа".

"Не стоит волноваться: введенные ограничения не отразятся на возможности выполнения полетов, которые уже запланированы в текущем расписании. Вы можете смело планировать отпуск на зимних каникулах. Риска застрять в чужой стране нет. Государства, в которые сейчас выполняются полеты, открыты для "Белавиа", новые ограничения не повлияют на их доступность, рейсы будут выполняться в соответствии с расписанием", - заявили в "Белавиа".

Там также ответили на вопросы о том, изменится ли в сложившейся ситуации цена на билеты. "Цена на авиабилеты меняется динамически и зависят от текущей и прогнозируемой загрузки рейсов, спроса на авиаперевозки по конкретному направлению и других факторов. В связи с ситуацией цена на перелеты не изменится", - подчеркнули в авиакомпании.

Уже полгода "Белавиа" вынуждена работать в сложных условиях: к ограничениям на перелеты, связанным с распространением COVID-19, добавились запреты на выполнение полетов в ряд стран. "Чтобы увидеться со своими близкими и отдохнуть, наши пассажиры вынуждены искать альтернативные способы путешествия в страны, куда авиакомпания больше не имеет возможности осуществлять прямые рейсы. Введение новых ограничений вызывает у людей все больше беспокойства и вопросов, связанных с дальнейшей работой "Белавиа". Сегодня авиакомпания работает в трудных условиях, и ежедневно почти 2 тыс. сотрудников прилагают все усилия, чтобы снизить уровень беспокойства и безопасно доставить своих пассажиров в другие страны", - отметили в авиакомпании.

В связи с введением ограничений авиакомпания вынужденно сократила парк воздушных судов. На данный момент флот авиакомпании состоит из 15 самолетов, что вполне достаточно для выполнения всех запланированных рейсов в зимнем сезоне - как регулярных, так и чартерных. К летнему сезону "Белавиа" планирует пополнить флот за счет приобретения самолетов в собственность, а также заключения договоров лизинга с компаниями, не являющимися резидентами ЕС.

Зимнее расписание сформировано. "Как и ранее, в процессе работы и анализа загруженности рейсов в расписание могут вноситься точечные корректировки на протяжении всего сезона, связанные с оптимизацией ротации самолетов и построением оптимальной стыковочной базы. Подавляющее большинство рейсов будет выполнено по расписанию. В единичных случаях изменения расписания пассажиры регулярных рейсов предупреждаются об этом персонально, при изменении расписания чартерных рейсов информируется заказчик рейса", - сказали в "Белавиа".

При планировании расписания полетов в летний период 2022 года авиакомпания исходит из реального количества самолетов во флоте.-0-