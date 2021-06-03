3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белавиа" организовывает эвакуационные рейсы из Албании, Туниса и Черногории, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт авиакомпании.

"В связи с закрытием воздушного пространства ряда стран туристические агенты совместно с "Белавиа" организовывают эвакуационные рейсы из Албании, Туниса и Черногории по скорректированным маршрутам в обход закрытых территорий", - говорится в сообщении.

Так, 1 июня двумя рейсами из Энфиды (Тунис) были доставлены в Беларусь 346 пассажиров. В ближайшие дни запланированы еще два рейса из Туниса, чтобы вывезти более 300 человек.

Эвакуационный рейс из Тивата (Черногория) осуществили 2 июня, благодаря чему домой смогли добраться 189 пассажиров. Также в этот день состоялся рейс из Тираны (Албания) - были вывезены 168 пассажиров.

"Мы также прорабатываем все возможные варианты, чтобы вывезти граждан из Кипра. "Белавиа" делает все возможное, чтобы помочь своим пассажирам и клиентам туристических агентств вернуться домой. Приносим свои извинения за сложившуюся ситуацию, на которую мы сейчас не в силах повлиять", - отметили в компании.-0-