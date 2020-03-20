"Белавиа" организует чартерные рейсы в Баку

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белавиа" организует специальные чартерные рейсы Минск-Баку-Минск с целью возврата граждан Беларуси и Азербайджана в условиях приостановки регулярного воздушного сообщения между странами из-за ситуации с коронавирусом. Такая информация размещена на сайте авиакомпании, сообщает БЕЛТА.
Вылет из Минска запланирован 21, 25 и 29 марта в 23.15, прибытие в Баку в 3.35 (по местному времени). На рейсы допускаются только граждане Азербайджана.
Вылет из Баку планируется 22, 26 и 30 марта в 4.35, прибытие в Минск в 7.10 (по местному времени). На рейсы допускаются только граждане Беларуси.
Билеты доступны к продаже на сайте "Белавиа" и в офисах по продаже билетов авиакомпании. Гражданам двух стран рекомендуется воспользоваться ближайшим рейсом.-0-