"Белавиа" организует эвакуационный рейс из Индии

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" организует эвакуационный рейс из индийского штата Гоа для белорусов и иностранных граждан, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт авиаперевозчика.

"Белавиа" планирует выполнить рейс 25 апреля по маршруту Гоа-Минск. Вылет из Гоа в 18.00 (по местному времени). Номер рейса: B2 9712.

Оформить билет можно только на сайте авиаперевозчика. Его стоимость с учетом такс и сборов составит Br1781,58.

Для каждого пассажира предусмотрен провоз одного багажа весом не более 23 кг и одной ручной клади - не более 10 кг.

Оплатить билет можно по номеру бронирования, который будет выслан авиакомпанией индивидуально каждому пассажиру на электронную почту в соответствии со списками, сформированными Министерством иностранных дел Беларуси.

Оплата билета возможна как сразу, так и с отсрочкой платежа (только для граждан Беларуси). Для этого необходимо заполнить уведомление об обязанности уплаты суммы возмещения.

В "Белавиа" обращают внимание, что заполнение формы уведомления об обязанности уплаты суммы возмещения является подтверждением согласия с условиями перевозки и последующим возмещением суммы перелета.-0-