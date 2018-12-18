"Белавиа" открыла новый регулярный рейс Минск-Воронеж

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый регулярный рейс по маршруту Минск-Воронеж-Минск авиакомпании "Белавиа" открылся 17 декабря. Такая информация размещена на сайте Национального аэропорта Минск, сообщает БЕЛТА.

Полеты по новому маршруту будут осуществляться четыре раза в неделю с вылетом из Минска в 23.05 по понедельникам, средам, четвергам и субботам и прибытием в воронежский аэропорт в 00.30 следующего дня. Обратный вылет из Воронежа планируется в 05.35 по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям с прибытием в Национальный аэропорт Минск в 07.05. Время в пути составит полтора часа. Время для всех аэропортов указано местное.

Международный аэропорт Воронежа стал десятым российским аэропортом в маршрутной сети авиакомпании "Белавиа".-0-