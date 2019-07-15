"Белавиа" открыла регулярный рейс из Минска в Мюнхен

15 июля, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" 15 июля открыла регулярный рейс по маршруту Минск - Мюнхен - Минск, передает корреспондент БЕЛТА.

Замминистра иностранных дел Евгений Шестаков и генеральный директор ОАО "Авиокомпания "Белавиа" Анатолий Гусаров

Полеты будут осуществляться четыре раза в неделю по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям с вылетом из Минска в 12:30 и прибытием в Международный аэропорт Мюнхен имени Франца-Йозефа Штрауса в 13:35. Обратный рейс из Мюнхена будет вылетать в 14:15 по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям, прилет в Национальный аэропорт "Минск" - в 17:15. Время для всех аэропортов указано местное.

Временная Поверенная в делах Федеративной Республики Германии в Республики Беларусь Ане Лютер

Директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Артем Сикорский

Полеты будут осуществляться на воздушных судах Embraer 175 вместительностью 76 мест. Время в пути составит около двух часов.

Стоимость авиабилетов в одну сторону составит от 115 евро и от 255 евро - туда-обратно, включая таксы и сборы. Билеты доступны на сайте перевозчика.

Международный аэропорт Мюнхен стал четвертым аэропортом по немецкому направлению в маршрутной сети "Белавиа". На данный момент белорусский перевозчик выполняет регулярные рейсы в аэропорты Берлина, Франкфурта, Ганновера.

Директор по развитию Международного аэропорта Мюнхен имени Франца-Йозефа Штрауса Ульрих Теис (Ulrich Theis)

Во время пресс-конференции

/Будет дополнено/.-0-

Фото Андрея Покумейко