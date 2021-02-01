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01 февраля 2021, 15:49

"Белавиа" открывает новое направление Минск - Дубай - Минск

Фото из архива
Фото из архива

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" с 19 февраля запускает регулярные прямые рейсы по маршруту Минск - Дубай - Минск, сообщили БЕЛТА в пресс-службе авиаперевозчика.

Полеты из столицы Беларуси в Международный аэропорт Дубай (DXB) будут выполняться два раза в неделю: по вторникам (вылет в 19.50; прибытие в среду, в 2.30) и по пятницам (вылет в 16.15; прибытие в 22.55). Обратные рейсы из Дубая в Национальный аэропорт Минск (MSQ) планируются по средам (вылет в 3.30; прилет в 8.40) и по пятницам (вылет в 23.55; прилет в субботу, в 5.05). Время для всех аэропортов указано местное.

Минимальная стоимость авиабилетов в одну сторону составит от 216 евро (тариф LIGHT - без багажа), включая таксы и сборы, и от 375 евро (тариф LIGHT - без багажа) - туда и обратно. Билеты уже в продаже.

Пассажиры, следующие в Дубай, полетят на новом авиалайнере Embraer 195-E2. Этот тип самолета может преодолевать дальние расстояния и перевозить 125 пассажиров в двухклассовой компоновке: девять мест в салоне бизнес-класса, 116 - в эконом-классе. Флот "Белавиа" пополнился новым самолетом 23 декабря 2020 года. Авиакомпания стала седьмой в мире, летающей на воздушных судах Embraer второго поколения. В марте и апреле ожидается поставка еще двух новых самолетов данного типа. При увеличении пассажиропотока рейсы, следующие в Дубай, могут выполняться на Boeing 737-800, рассчитанном на 189 пассажиров.

"Открытие нового направления после сложного 2020 года - важный шаг для авиакомпании. Можно сказать, что это глоток свежего воздуха и надежда на скорое возобновление регулярного авиасообщения по всем маршрутам карты полетов "Белавиа". Возможность открытия регулярных рейсов в Дубай обсуждалась давно, но стала реальной только сейчас во многом благодаря слаженной работе коллектива и, конечно же, модернизации флота. Надеемся, белорусские туроператоры отдадут предпочтение комфортным рейсам без пересадок. Также мы рассчитываем, что прямые рейсы посодействуют въездному туризму в Беларусь и поспособствуют увеличению количества путешественников из ОАЭ", - отметил заместитель генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности "Белавиа" Игорь Чергинец.

При регистрации на рейс и по прибытии в Дубай пассажирам необходимо будет предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на английском или арабском языке, полученную не ранее 72 часов до вылета. По прилете пассажиры обязаны предъявить медицинскую страховку на весь период пребывания в ОАЭ, покрывающую расходы на лечение от коронавирусной инфекции, заполнить анкету о состоянии здоровья. Некоторых пассажиров могут попросить сдать ПЦР-тест в аэропорту по прилете в Дубай и пройти самоизоляцию до получения результатов теста. Все пассажиры, прибывающие в Дубай, должны установить мобильное приложение COVID-19 - DXB Smart App.

В "Белавиа" напоминают: с 16 января граждане Беларуси могут въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию ОАЭ, а также находиться на территории ОАЭ без виз (не более 90 дней с даты въезда). Такие же условия действуют и для граждан ОАЭ на территории Беларуси.

Дубай привлекает туристов со всего мира не только теплым климатом, но и своими достопримечательностями: небоскребом Бурдж-Халифа высотой 828 м, самым большим в мире поющим фонтаном и торговым центром Dubai Mall, где можно найти более 1 тыс. магазинов и заведений.

Авиакомпания "Белавиа" - крупнейший авиаперевозчик Беларуси. Создана 5 марта 1996 года. С 1997 года является действительным членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), с 2010-го - членом Ассоциации европейских региональных авиакомпаний (ERAA).-0-

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