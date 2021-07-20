"Белавиа" открывает прямой рейс в Кутаиси 4 августа

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белавиа" 4 августа выполнит первый регулярный рейс по маршруту Минск-Кутаиси-Минск, сообщили БЕЛТА в пресс-службе авиакомпании.

Кутаиси станет третьим грузинским городом в карте полетов "Белавиа". Рейсы будут выполняться по средам и воскресеньям с вылетом из Минска в 9.35 и прибытием в Международный аэропорт Кутаиси в 13.35. Обратные рейсы в Национальный аэропорт Минск планируются в 14.25 с прилетом в столицу Беларуси в 16.30. Время для всех аэропортов указано местное. Минимальная стоимость билетов по тарифу LIGHT составит 85 евро в одну сторону. Авиабилеты туда-обратно обойдутся в 169 евро.

В Кутаиси пассажиры будут путешествовать на воздушном судне Embraer 175, рассчитанном на перевозку 76 пассажиров: 12 мест в бизнес-классе и 64 места в экономклассе. При наличии спроса на линии будут использоваться более вместительные самолеты. Время в пути составляет около 3 часов.

"Мы всегда стараемся быть гибкими и ищем возможность предложить пассажирам новые места для путешествий. Грузия - одно из самых популярных направлений сейчас, поэтому мы решили дать возможность нашим пассажирам посетить еще один грузинский город - Кутаиси. Расположенный в самом сердце гостеприимной Грузии Кутаиси гармонично сочетает в себе древнюю и современную архитектуру, спокойную и активную жизнь. Прилетев сюда, вы сможете прочувствовать атмосферу старинных улочек и оценить грузинское гостеприимство, ближе познакомиться с местом, описанным в древних легендах. Также город может стать замечательной точкой начала путешествия по Грузии. При этом стоимость билетов планируется ниже, чем в Батуми и Тбилиси в аналогичный сезон", - отметил генеральный директор "Белавиа" Игорь Чергинец.

Авиакомпания "Белавиа" - крупнейший авиаперевозчик Беларуси. Создана 5 марта 1996 года. С 1997 года является действительным членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), с 2010-го - членом Ассоциации европейских региональных авиакомпаний (ERAA). Флот авиакомпании в настоящее время насчитывает 29 воздушных судов (один Boeing 737-8, девять Boeing 737-800, один Boeing 737-500, три Boeing 737-300, пять Embraer 175, семь Embraer 195 и три Embraer 195-E2).-0-