8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белавиа" открывает продажу билетов на прямой рейс в Актау (Казахстан). Такая информация размещена в официальном аккаунте авиакомпании в Facebook, сообщает БЕЛТА.
С 2 июня рейсы в Международный аэропорт Актау будут выполняться по вторникам, пятницам и воскресеньям с вылетом в 22.15. Обратный вылет в Минск планируется в 4.30 по понедельникам, средам и субботам с прибытием в белорусскую столицу в 5.50.
Стоимость билетов, которые уже доступны на сайте авиакомпании, в одну сторону составит от 145 евро (тариф Light), туда-обратно - от 240 евро (тариф Light).
Время в пути составит 3 ч 20 мин.
Авиакомпания "Белавиа" - крупнейший авиаперевозчик Беларуси. Базируется в Национальном аэропорту Минск и осуществляет регулярные рейсы в 55 аэропортов 29 стран Европы и Азии.-0-