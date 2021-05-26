"Белавиа" отменила полеты в Швецию

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белавиа" с 26 мая отменяет полеты в Швецию, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт авиакомпании.

"В связи с аннулированием разрешения на полеты "Белавиа" со стороны Швеции мы вынуждены отменить все рейсы в Стокгольм и в обратном направлении с 26 мая 2021 года по 30 октября 2021 года. Пассажиры могут изменить дату вылета либо вернуть стоимость билетов на рейсы, запланированные в эти даты", - говорится в сообщении.

"Белавиа" приносит извинения за неудобства. "Мы делаем все возможное, чтобы оперативно обрабатывать запросы пассажиров", - отметили в компании.-0-