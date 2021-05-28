"Белавиа" отменила полеты в Таллин

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28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белавиа" с 28 мая отменила полеты в Таллин, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт авиакомпании.
"Авиакомпания "Белавиа" вынужденно отменяет выполнение рейсов в Таллин с 28 мая до 28 августа. Данное решение принято в связи с наличием запрета на выполнение полетов от авиационных властей Эстонии. Мы приносим свои извинения пассажирам за неудобства, которые возникли не по вине авиакомпании", - говорится в сообщении.
В компании обратили внимание, что в течение 12 месяцев с момента покупки билета или полета по одному направлению транзитного маршрута можно изменить дату вылета или оформить возврат денежных средств.-0-