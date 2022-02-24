"Белавиа" отменила рейсы в Стамбул, Тель-Авив и Сочи

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рейсы авиакомпании "Белавиа" в Стамбул, Тель-Авив и Сочи отменены, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

"В связи с закрытием части воздушного пространства России для полетов гражданской авиации авиакомпания "Белавиа" вынуждена отменить выполнение рейсов, вылетающих 24 февраля 2022 года по маршрутам: Минск - Стамбул - Минск, Минск - Тель-Авив - Минск, Минск - Сочи - Минск", - говорится в сообщении авиакомпании.

Пассажиры отмененных рейсов могут изменить дату вылета или вернуть стоимость авиабилетов без удержаний в течение срока годности авиабилетов. Возврат производится по месту приобретения авиабилета.

"Авиакомпания следит за развитием событий в регионе и будет незамедлительно информировать пассажиров об изменениях в расписании полетов. Решение о выполнении рейсов "Белавиа" будет принято только в случае безусловного обеспечения безопасности полетов. Авиакомпания сожалеет о сложившейся ситуации и приносит свои извинения пассажирам", - говорится в сообщении.-0-

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