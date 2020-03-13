"Белавиа" отменяет некоторые рейсы в страны Европы из-за коронавируса

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белавиа" отменяет некоторые рейсы в страны Европы и Азии из-за коронавируса. Такая информация размещена на сайте авиакомпании, сообщает БЕЛТА.

Полный список отмененных рейсов вместе с датами отмены можно увидеть на сайте "Белавиа". В частности, отменяются рейсы на определенные дни в Баку (Азербайджан), Ереван (Армения), Брюссель (Бельгия), Лондон (Великобритания), Будапешт (Венгрия), Франкфурт, Берлин, Ганновер, Мюнхен (Германия), Тбилиси (Грузия), Алматы и Нур-Султан (Казахстан), Ригу (Латвия), Вильнюс (Литва), Кишинев (Молдова), Белград (Сербия), Харьков (Украина), Женеву (Швейцария), Стокгольм (Швеция), Хельсинки (Финляндия), Париж и Ниццу (Франция), Прагу (Чехия), Таллин (Эстония). Отменена и часть рейсов в российские города Нижний Новгород, Калининград, Воронеж, Краснодар, Ростов-на-Дону, Казань, Сочи.

Полная отмена рейсов коснулась городов Италии и Туркменистана. "Белавиа" приняла решение отменить все полеты Минск - Милан - Минск с 12 марта по 15 апреля включительно, Минск - Рим - Минск - с 16 марта по 15 апреля включительно. Отменены все рейсы по маршруту Минск - Ашхабад - Минск с 5 марта по 1 апреля включительно.

Сокращено число полетов в Израиль. С 13 по 31 марта "Белавиа" отменила выполнение рейсов по вторникам и четвергам по маршруту Минск - Тель-Авив - Минск, оставляя в расписании полеты только по воскресеньям.

При отмене рейса клиент может вернуть билет и получить его стоимость без удержаний. Можно также изменить дату полета по тому же маршруту до 31 мая без дополнительных сборов в пределах одного класса обслуживания. Для внесения изменений либо возврата авиабилета нужно обратиться по месту его приобретения.

Чтобы вернуть билет, купленный на сайте "Белавиа", необходимо направить на адрес электронной почты support@belavia.by заполненное заявление на отказ от воздушной перевозки и возврат денежных средств (шаблон заявления можно найти на сайте авиаперевозчика).

Если рейс не отменен, внесение изменений или возврат билета возможны в соответствии с правилами примененного тарифа, отметили в авиакомпании.-0-