"Белавиа" отменяет рейсы в Алматы до конца марта 2021 года

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22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" с 26 октября 2020 года по 27 марта 2021-го отменяет все рейсы по направлению Минск - Алматы - Минск в связи с решением властей Казахстана, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт перевозчика.
Полеты в Нур-Султан будут выполняться из Минска по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. В обратном направлении - по понедельникам, средам, пятницам и субботам.
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Вернуть деньги за отмененный рейс можно по месту покупки билета. Перенести дату вылета либо изменить маршрут отмененного рейса можно до 30 марта 2021 года.-0-